Esce il 29 gennaio 2026 Bella, forte e imperfetta, il nuovo libro motivazionale di Terry Schiavo dedicato all’autostima delle donne di ogni età. MILANO – Arriva in libreria Bella, forte e imperfetta – Pillole di autostima per le ragazze di ogni età, il nuovo libro di Terry Schiavo, giornalista, content creator e autrice da sempre impegnata nel racconto dell’universo femminile e dei percorsi di crescita personale. Un testo intenso e autentico, che affronta il tema dell’autostima con uno stile diretto, empatico e profondamente contemporaneo. Attraverso riflessioni, esperienze e brevi “pillole” di consapevolezza, Schiavo guida le lettrici in un viaggio di riscoperta del proprio valore, lontano dai modelli irrealistici e più vicino alla vita vera. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Bella, forte e imperfetta”: il nuovo libro di Terry Schiavo sull’autostima femminile

Leggi anche: La maestra Martina Nasi sull'autostima delle bambine: «Molte percepiscono una forte pressione a evitare l’errore e a raggiungere risultati eccellenti. Sentono di dover essere sempre impeccabili, anche nell’aspetto fisico»

Leggi anche: Bella e imperfetta, ma l’Inter di Chivu è meglio di quella di Inzaghi

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: The Beauty è il Ryan Murphy più estremo: affascinante, respingente, impossibile da ignorare.

Bella e imperfetta, ma l’Inter di Chivu è meglio di quella di InzaghiL’Inter nel mirino della critica per le sconfitte nei big match. Ma i numeri dicono che il debuttante Chivu sta facendo meglio del primo Inzaghi e che si tratta di problemi risolvibili Bella ma ... panorama.it

Forte, tosta e indipendente Ora a #Verissimo, l’inimitabile Marcella Bella facebook