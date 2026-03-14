Due vite dedicate agli altri | il paese piange la storica infermiera e il volto del volontariato

Il paese di Adro piange la scomparsa di una storica infermiera e di una figura di riferimento nel volontariato. Due persone che hanno dedicato gran parte della loro vita agli altri e che ora non sono più tra la comunità. La perdita di queste figure ha lasciato un vuoto nel cuore di chi le conosceva e le stimava. La comunità si stringe intorno al dolore per questa dolorosa perdita.

Un'amara fine dell'inverno segna il cuore di Adro, rimasto improvvisamente più povero di riferimenti e di umanità. La comunità si è svegliata orfana di due figure che, ciascuna nel proprio ambito, hanno incarnato per decenni il volto più autentico del servizio e della dedizione agli altri: Rina, l'infermiera di generazioni di adrensi, e Luigi, l'anima silenziosa dei trasporti comunali. La scomparsa di Rina lascia un vuoto in ogni casa del paese. Storica infermiera, è stata per anni una presenza costante nelle vicende sanitarie e umane delle famiglie locali. "Una professionista competente, instancabile e profondamente devota al proprio lavoro", la descrive l'Amministrazione comunale nel renderle omaggio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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