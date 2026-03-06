Laura Cotti | infermiera a 56 anni la comunità piange
La comunità di Artogne si stringe intorno alla famiglia di Laura Cotti, infermiera di 56 anni, scomparsa per una malattia. La donna, nota per il suo impegno nel settore sanitario e madre, è deceduta nelle scorse ore. La perdita ha suscitato grande dolore tra amici e conoscenti, che ricordano la sua dedizione e il ruolo importante svolto nella comunità.
Artogne piange la scomparsa di Laura Cotti, infermiera e madre stroncata da una malattia a soli 56 anni. La salma è già ricomposta presso la casa funeraria Martini-Rota, mentre il rito funebre è fissato per lunedì 9 marzo alle ore 10.30 nella chiesa dei Santi Cornelio e Cipriano. L’annuncio doloroso arriva dalla famiglia: il marito Ettore, la figlia Vera, il padre Ezio e il fratello Lino con Yamila hanno reso nota la perdita improvvisa. Una vita dedicata alla cura dei pazienti si spegne troppo presto, lasciando un vuoto che si estende ben oltre i confini del piccolo paese bresciano. Il profilo professionale e l’impatto umano. Dal punto di vista delle statistiche professionali, Laura Cotti rappresenta un caso emblematico della dedizione sanitaria nel territorio locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
