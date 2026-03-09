Calciatrici iraniane chiedono asilo all’Australia Trump interviene | Se non le aiutate lo faremo noi

Cinque calciatrici della nazionale femminile iraniana hanno lasciato il ritiro durante la Coppa d’Asia in corso in Australia e hanno chiesto asilo politico a Canberra. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha fatto sapere che, se l’Australia non interverrà, lo farà lui. La notizia si diffonde mentre le atlete si trovano in un momento di grande attenzione internazionale.

Cinque calciatrici della nazionale femminile iraniana hanno chiesto asilo politico a Canberra, lasciando il ritiro della squadra durante la Coppa d’Asia in corso in Australia. Si tratta di Fatemeh Pasandideh, Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali, Atefeh Ramazanzadeh e Mona Hamoudi. Dopo essersi rifiutate di cantare l’inno nella prima partita contro la Corea del Sud una settimana fa, le donne hanno subito diverse pressioni per farlo nei match contro l’Australia e le Filippine. I media e gli ambienti conservatori si erano accorti della loro protesta, documentandola sui social e sui giornali. Secondo la Cnn, le atlete vengono sorvegliate dai Pasdaran e da altri apparati di sicurezza nel loro Paese, che si assicurano di monitorarne qualsiasi attività, comunicazione e spostamento, impedendo qualsiasi forma di dissenso o fuga. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

