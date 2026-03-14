Ducati Monster Sport Livery | nuovo look per la naked di Borgo Panigale

La Ducati Monster presenta una nuova livrea sportiva, che conferisce alla naked di Borgo Panigale un aspetto più aggressivo e moderno. La casa motociclistica ha deciso di aggiornare il design, migliorando l'estetica senza modificare le caratteristiche tecniche. La nuova versione è stata annunciata attraverso comunicati ufficiali, senza ulteriori dettagli sui componenti o sulle specifiche tecniche.

(Adnkronos) – La Ducati Monster si rinnova con una nuova veste estetica che ne rafforza il carattere sportivo. La gamma colori della naked di Borgo Panigale si arricchisce infatti con la nuova Sport Livery, una livrea pensata per esaltare il DNA dinamico del modello e per rendere ancora più distintivo il suo design. La nuova colorazione. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Leggi anche: Ducati Monster: 34 anni di storia della naked italiana Ducati, Domenicali: "Una moto da record per i 100 anni. Monster e Panigale due eccellenze". E sulla MotoGP...Sono iniziate ufficialmente a Madonna di Campiglio, in occasione di Campioni in Pista, le iniziative di Ducati per i primi cent'anni di attività. Una raccolta di contenuti su Ducati Monster Sport Temi più discussi: Ducati Monster Sport Livery: nuova livrea ispirata alla storica S4; Moto - News, Ducati Monster: più grinta con la nuova Sport Livery; Monster Sport Livery, la livrea ispirata alla Monster S4 | Dueruote; Ducati Monster con nuova Sport Livery, debutto a Roma alla premiere del film 'Idoli'. Ducati Monster Sport Livery: nuova livrea ispirata alla storica S4Con questa versione che omaggia la prima Monster a 4 valvole si completa la gamma della naked di Borgo Panigale: invariati il motore V2 da 111 CV e l'elettronica premium ... inmoto.it Monster ancora più grintoso grazie alla nuova Sport LiveryLa gamma colori del Monster si arricchisce con la Sport Livery, che si aggiunge alle Ducati Red e Iceberg White ... motorinolimits.com FOTO | Nuova Ducati Monster con Sport Livery #ANSAmotori #ANSA - facebook.com facebook FOTO | Nuova Ducati Monster con Sport Livery #ANSAmotori #ANSA x.com