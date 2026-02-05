Ducati Domenicali | Una moto da record per i 100 anni Monster e Panigale due eccellenze E sulla MotoGP

A Madonna di Campiglio sono partite le celebrazioni di Ducati per i 100 anni di attività. Durante l’evento, il CEO Claudio Domenicali ha presentato una moto speciale che mira a battere record e ha parlato di Monster e Panigale come simboli di eccellenza. La casa di Borgo Panigale si prepara a festeggiare un secolo di successi nel mondo delle due ruote, tra presentazioni di modelli e iniziative per i fan.

Sono iniziate ufficialmente a Madonna di Campiglio, in occasione di Campioni in Pista, le iniziative di Ducati per i primi cent'anni di attività. Un ricco programma che entrerà nel vivo nei prossimi mesi, con la partecipazione al campionato del mondo di MotoGP con le Desmosedici GP26 affidate a Pecco Bagnaia e a Marc Marquez, e con l'arrivo di un nuovo modello ("Arriverà prima dell'estate, sarà la moto più straordinaria mai realizzata nella storia del nostro marchio" spiegano dalla casa di Borgo Panigale) ideato appositamente per celebrare il centenario. Di questo, delle novità dal mercato (Monster, Panigale e la più recente Desert X) e delle prospettive in ambito sportivo ne abbiamo parlato con Claudio Domenicali, amministratore delegato del brand emiliano.

