Ducati Monster | 34 anni di storia della naked italiana

Ducati ha celebrato i 34 anni di Monster, la naked che ha rivoluzionato il mondo delle moto. Nata nel 1992, questa moto ha influenzato molti appassionati e ha segnato un punto di svolta nel design e nelle prestazioni. Nel corso degli anni, Ducati ha aggiornato più volte il modello, mantenendo il suo stile iconico. La Monster continua a rappresentare un punto di riferimento nel settore, con una lunga storia di innovazioni e successi.

L'essenza della moto naked. Presentata nel 1992 al salone di Colonia, la Ducati Monster ha fatto una cosa semplice e radicale: togliere tutto il superfluo e lasciare parlare la meccanica e la ciclistica. Telaio a vista, serbatoio scolpito, motore protagonista. In un’epoca di carene e prestazioni urlate, la Monster ha riportato l’attenzione sull’essenza del guidare. Non era solo un nuovo modello, ma un nuovo modo di intendere la sportività: più istintivo, più urbano, più umano. Da allora è cambiata, cresciuta, si è evoluta tecnicamente e stilisticamente, ma non ha mai smesso di essere riconoscibile.🔗 Leggi su Gazzetta.it

