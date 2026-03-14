Dubai potrebbe presto affrontare problemi di siccità a causa dei piani dell’Iran, che mira a ridurre le risorse idriche della regione. I progetti iraniani, che coinvolgono strategie di gestione dell’acqua, si inseriscono in un contesto di tensione tra Iran e paesi arabi del Golfo. La situazione desta preoccupazione tra le nazioni limitrofe, che temono un peggioramento delle condizioni ambientali.

Mentre la Repubblica islamica d’Iran cerca di trasformare la sua lotta per la sopravvivenza in una crisi globale, sono i Paesi arabi del Golfo a rischiare di più in questa nuova guerra. Nell’immediato, il blocco dello Stretto di Hormuz e i danni ai loro impianti petroliferi li stanno privando della principale fonte d’introiti. Tuttavia, la vera minaccia alla stabilità dei Paesi del Gulf Cooperation Council (Gcc) si manifesterà nel medio lungo periodo. Missili e difese aeree: il rischio che nessuno guarda. Per ora quasi tutti i missili e i droni lanciati dall’Iran verso le capitali arabe del Golfo sono stati intercettati. Nell’immediato il problema più grave è che i sistemi di difesa finiscano le munizioni prima che americani e israeliani riescano a neutralizzare i sistemi di lancio iraniani. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Dubai rischia di tornare desertica. I piani dell’Iran per farla rimanere senz’acqua

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