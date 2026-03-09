La guerra in Iran ha portato all’attenzione anche della scarsità di risorse idriche nella regione del Golfo Persico. Ora, oltre alle preoccupazioni legate al petrolio, si parla anche del rischio che i Paesi di quest’area possano restare senza acqua dolce. La situazione mette in evidenza come la disponibilità di risorse idriche sia diventata un elemento cruciale per la stabilità nella regione.

Sotto la superficie dell’economia degli idrocarburi c’è una risorsa molto più fragile e fondamentale per la stabilità nel Golfo Persico: l’acqua dolce. In una regione desertica che ospita metropoli e poli industriali tra i più avanzati del pianeta, la sopravvivenza quotidiana dipende essenzialmente dalla capacità tecnologica di trasformare l’acqua del mare in acqua potabile. Dipendenza che il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran trasforma ora nel principale tallone d’Achille dell’area. Domenica 8 marzo il governo del Bahrain ha denunciato che uno dei suoi principali impianti di desalinizzazione è stato colpito da un attacco con drone che le autorità del regno indicano come di fabbricazione iraniana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Guerra in Iran, non solo petrolio: ora l'incubo dei Paesi del Golfo di restare senz'acqua rischia di diventare realtà

