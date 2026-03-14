Un uomo di 30 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Avellino dopo che in auto sono stati trovati droga e una somma di denaro contante. L'operazione rientra nelle attività di prevenzione e repressione dei reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti messe in atto dal Comando Provinciale. L’arresto è stato effettuato sul momento, e l’uomo è stato portato in caserma.

Tempo di lettura: < 1 minuto Prosegue l’azione di prevenzione e repressione dei reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. In tale contesto, i Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno tratto in arresto un 30enne di Sirignano, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti si sono verificati nella notte ad Avella, dove una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, impegnata in un ordinario servizio di controllo del territorio, ha intimato l’“Alt” al conducente di un’autovettura in transito. L’atteggiamento sospetto manifestato dall’uomo ha indotto i militari ad approfondire gli accertamenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Droga e contanti in auto: scattano le manette per un 30enne

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