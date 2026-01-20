Motor Valley Fest 2026 a fine maggio riapre la vetrina internazionale sui motori

A fine maggio 2026, Motor Valley Fest ritorna per offrire un'occasione di confronto e scoperta nel mondo dei motori. L'evento presenta convegni internazionali, raduni di auto storiche, incontri di talent e visite a musei aperti, accompagnati da esperienze enogastronomiche. Un appuntamento che valorizza la tradizione e l’innovazione del settore, attirando appassionati e professionisti da tutto il mondo.

Convegni internazionali, raduni di auto storiche, talent talk, musei aperti ed esperienze enogastronomiche. Modena si prepara ad accendere nuovamente i riflettorisulla Terra dei Motori con il format che si è consolidato negli ultimi anni. Dal 28 al 31 maggio 2026 torna il Motor Valley Fest.🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

