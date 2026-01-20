Motor Valley Fest 2026 a fine maggio riapre la vetrina internazionale sui motori

A fine maggio 2026, Motor Valley Fest ritorna per offrire un'occasione di confronto e scoperta nel mondo dei motori. L'evento presenta convegni internazionali, raduni di auto storiche, incontri di talent e visite a musei aperti, accompagnati da esperienze enogastronomiche. Un appuntamento che valorizza la tradizione e l’innovazione del settore, attirando appassionati e professionisti da tutto il mondo.

Convegni internazionali, raduni di auto storiche, talent talk, musei aperti ed esperienze enogastronomiche. Modena si prepara ad accendere nuovamente i riflettorisulla Terra dei Motori con il format che si è consolidato negli ultimi anni. Dal 28 al 31 maggio 2026 torna il Motor Valley Fest.🔗 Leggi su Modenatoday.it Leggi anche: Ancora vetrina internazionale per David Maggio: titolo mondiale nel campionato Xtreme Fighter Champion Motor Bike Expo 2026 scalda i motori: Andrea Verona è il nuovo ambassador dell'eventoMotor Bike Expo 2026 si avvicina, confermandosi come uno degli eventi principali per la cultura motociclistica in Europa. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Fest 2026: quattro giorni tra innovazione, cultura e passione per i motori a Modena; Motor Valley Fest 2026: a maggio quattro giorni di eventi nel cuore di Modena; Motor Valley Fest 2026, a fine maggio riapre la vetrina internazionale sui motori; Motor Valley Fest: l’ottava edizione andrà in scena dal 28 al 31 maggio. A Modena torna il Motor Valley Fest dal 28 al 31 maggio - Il Motor Valley Fest sbarcherà a Modena dal 28 al 31 maggio 2026: quattro giorni nel cuore del distretto dei motori emiliano- ansa.it

MOTOR VALLEY FEST, DAL 28 AL 31 MAGGIO TORNA LA FESTA DEI MOTORI Nelle principali piazze della città torna il Motor Valley Fest, arrivato all'ottava edizione. Dal 28 al 31 maggio Modena si trasforma nella vetrina più importante per l'automotive italia - facebook.com facebook

#MotorValley #Fest, presentata l'ottava edizione: si terrà a #Modena dal 28 al 31 maggio. Gli organizzatori: «Puntiamo a superare gli 82mila visitatori del 2025» x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.