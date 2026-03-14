Le imbarcazioni per il dragaggio sono tornate in azione nel porto canale, con l’obiettivo di rimuovere circa 9.000 metri cubi di fanghi. L’intervento riguarda le aree di ingresso e di manovra dei natanti e dei pescatori, permettendo di ripristinare le condizioni di navigabilità. L’attività è stata completata in tempi rapidi, in attesa di un aumento dei turisti.

Le grosse imbarcazioni per il dragaggio sono tornate a lavorare nel porto canale, per raccogliere circa 9mila metricubi di fanghi e ripulire gli spazi di ingresso e manovra dei natanti e dei pescatori. Le operazioni, affidate alla ditta Dragaggi srl, sono partite a inizio settimana. Se il meteo non creerà problemi, il cantiere d’acqua si chiuderà già entro la prossima settimana, in tempi quasi record in vista dell’arrivo della Pasqua e dei turisti. L’operazione non è solo una pulizia di routine, ma una vera e propria boccata d’ossigeno per la navigabilità. I numeri parlano chiaro: sono circa 9mila i metri cubi di fanghi che verranno asportati fisicamente dal fondale, ma il volume di materiale movimentato sarà molto più ampio grazie a un’intensa attività di livellamento che interesserà diversi tratti del canale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dragaggio in tempi record aspettando i turisti

Articoli correlati

Riccione si fa bella aspettando l’arrivo dei turisti per la PasquaUn milione e 700 metri quadrati di prato da rasare per l’arrivo degli ospiti della città a Pasqua.

Leggi anche: Turisti, verso nuovo record di presenze

Approfondimenti e contenuti su Dragaggio in tempi record aspettando i...

Discussioni sull' argomento Dragaggio in tempi record aspettando i turisti; Bellaria Igea Marina. Dragaggio del porto: movimentazione, livellamento e asportazione dei fanghi in tempi record; Rimini. Approvato il progetto da 280 mila euro per il potenziamento della fognatura bianca in via Tonale e via delle Piante.

Dragaggio in tempi record aspettando i turistiLe grosse imbarcazioni per il dragaggio sono tornate a lavorare nel porto canale, per raccogliere circa 9mila metricubi di fanghi e ripulire gli spazi di ingresso e manovra dei natanti e dei pescatori ... ilrestodelcarlino.it

Bellaria Igea Marina. Dragaggio del porto: movimentazione, livellamento e asportazione dei fanghi in tempi record - facebook.com facebook

Durante la stagione balneare eventuali interventi di dragaggio saranno effettuati solo in caso di necessità non rinviabile #Riccione #Attualita x.com