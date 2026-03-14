Dragaggio in tempi record aspettando i turisti

Da ilrestodelcarlino.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le imbarcazioni per il dragaggio sono tornate in azione nel porto canale, con l’obiettivo di rimuovere circa 9.000 metri cubi di fanghi. L’intervento riguarda le aree di ingresso e di manovra dei natanti e dei pescatori, permettendo di ripristinare le condizioni di navigabilità. L’attività è stata completata in tempi rapidi, in attesa di un aumento dei turisti.

Le grosse imbarcazioni per il dragaggio sono tornate a lavorare nel porto canale, per raccogliere circa 9mila metricubi di fanghi e ripulire gli spazi di ingresso e manovra dei natanti e dei pescatori. Le operazioni, affidate alla ditta Dragaggi srl, sono partite a inizio settimana. Se il meteo non creerà problemi, il cantiere d’acqua si chiuderà già entro la prossima settimana, in tempi quasi record in vista dell’arrivo della Pasqua e dei turisti. L’operazione non è solo una pulizia di routine, ma una vera e propria boccata d’ossigeno per la navigabilità. I numeri parlano chiaro: sono circa 9mila i metri cubi di fanghi che verranno asportati fisicamente dal fondale, ma il volume di materiale movimentato sarà molto più ampio grazie a un’intensa attività di livellamento che interesserà diversi tratti del canale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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