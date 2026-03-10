Riccione si fa bella aspettando l’arrivo dei turisti per la Pasqua

A Riccione, le squadre di operai di Geat stanno preparando la città in vista della Pasqua, con l’obiettivo di rasare circa un milione e 700 mila metri quadrati di prato. I lavori sono in corso per rendere il centro più accogliente e pronto ad accogliere i turisti durante il primo grande appuntamento della stagione. La città si sta preparando per l’arrivo della primavera e dei visitatori.

Un milione e 700 metri quadrati di prato da rasare per l’arrivo degli ospiti della città a Pasqua. È uno degli obiettivi che dovranno raggiungere le squadre di operai inviate da Geat per far sbocciare la primavera in città in occasione del primo vero appuntamento turistico della stagione. I lavori hanno preso il via ieri mattina e proseguiranno nelle prossime settimane. La prima parte dell’intervento sul verde pubblico si concluderà entro il 25 aprile, la Liberazione. Verranno coinvolte tra le 25 e le 30 unità operative tra personale di Geat e delle ditte incaricate. Gli interventi interesseranno progressivamente tutta la città. Si è partiti dalla zona mare per proseguire verso i quartieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Riccione si fa bella aspettando l’arrivo dei turisti per la Pasqua Articoli correlati Riccione si prepara alla Pasqua: al via la manutenzione straordinaria del verde in tutta la cittàPartito il primo ciclo di manutenzione del verde pubblico a cura di Geat: interventi dalla zona mare, con nuove fioriture primaverili, ai quartieri... Una bella pizza non stanca mai: le richieste più strane dei turisti a ComoNel panorama gastronomico italiano, la pizza resta uno dei simboli più riconoscibili e amati a livello internazionale. Una selezione di notizie su Riccione si fa bella aspettando... Temi più discussi: Riccione si fa bella aspettando l’arrivo dei turisti per la Pasqua; Riccione si fa bella per la Pasqua: al via il restyling del verde; Riccione si fa bella per la Pasqua: al via il restyling del verde; Riccione si prepara alla Pasqua: al via la manutenzione straordinaria del verde in tutta la città. Riccione si fa bella per la Pasqua: al via il restyling del verdeSono partite questa mattina, a Riccione, le attività di Geat dedicate alla manutenzione del verde pubblico relative al primo ciclo di interventi programmati ... chiamamicitta.it Riccione si fa in tre per mettere in scena la ‘bella stagione’Con tredici spettacoli, spalmati in tre location simbolo della città, palazzo del Turismo, palacongressi e Cocoricò, il 20 ottobre a Riccione partirà La bella stagione 2024/25, rassegna teatrale a ... ilrestodelcarlino.it Campionati Italiani FederKombat – Riccione Diego Puccinelli perde la finale di strettissima misura e conquista così uno splendido secondo posto Un match molto tecnico, con due riprese estremamente equilibrate. Peccato solo per l’ultimo punto andat - facebook.com facebook