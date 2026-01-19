Turisti verso nuovo record di presenze

Nel 2025, l’Italia si avvicina a un nuovo massimo storico di presenze turistiche straniere, con circa 271 milioni di arrivi, segnando un incremento del 6,7% rispetto all’anno precedente. Questa crescita conferma il ruolo del nostro paese come meta privilegiata per i visitatori internazionali, evidenziando un trend positivo nel settore turistico e l’importanza del turismo straniero per l’economia nazionale.

Turismo straniero da record. Nel 2025 le presenze straniere in Italia dovrebbero aver raggiunto quota 271 milioni, il massimo mai registrato, con un incremento del 6,7% sull'anno precedente. La spesa turistica dei visitatori esteri nel nostro Paese è stimata in 57,1 miliardi di euro.

Pisa Juve, biglietti sold out da giorni all’Arena Garibaldi: si va verso il nuovo record di presenze

I biglietti per la partita tra Pisa e Juventus sono esauriti da diversi giorni all’Arena Garibaldi. La forte domanda fa ipotizzare un nuovo record di presenze per questo incontro, che rappresenta un appuntamento importante nel calendario della stagione. La sfida attirerà certamente l’interesse di appassionati e tifosi, contribuendo a creare un’atmosfera di grande rilievo per l’intera manifestazione sportiva.

Napoli, record di presenze nel 2025: «Venti milioni di turisti»

Nel 2025 Napoli registra un record di presenze turistiche, con una previsione di oltre 20 milioni di visitatori. Un traguardo che conferma il crescente interesse verso la città, nota per il suo patrimonio storico, culturale e paesaggistico. Questo risultato segna un importante momento di rilancio per il turismo napoletano e l'economia locale.

