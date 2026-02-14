Dracula di Besson | incassi record per Vertical Entertainment ma la redditività è ancora una sfida

Il film Dracula di Besson ha portato a Vertical Entertainment un incasso di 33,6 milioni di dollari, stabilendo un nuovo record di vendita. La casa di distribuzione ha visto un aumento significativo delle entrate grazie alla pellicola, che ha attirato un grande pubblico nelle sale. Tuttavia, nonostante il successo al botteghino, la società deve ancora affrontare il problema di rendere il progetto economicamente stabile.

Dracula sorride a Vertical Entertainment: il film di Besson incassa 33,6 milioni di dollari e segna un record per il distributore. Il nuovo “Dracula – L’amore perduto” di Luc Besson ha incassato 33,6 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il film di maggior successo nella storia di Vertical Entertainment. Nonostante l’incasso, la pellicola, distribuita negli Stati Uniti dopo la sua premiere mondiale in Francia, non ha ancora raggiunto il punto di pareggio, considerando i costi di produzione e marketing. Un morso inaspettato al box office. Il ritorno del conte Dracula sul grande schermo ha colto di sorpresa analisti e addetti ai lavori.🔗 Leggi su Ameve.eu

Checco Zalone ha registrato nuovi record di incasso, superando sé stesso, ma il numero di spettatori rimane ancora inferiore rispetto a grandi successi come Avatar.

Lenovo ha chiuso il terzo trimestre dell’anno fiscale 202526 con risultati da record.

