Dove vedere in tv Virtus Bologna-Olimpia Milano Serie A basket 2026 | orario programma streaming

Domani sera si sfideranno in tv Virtus Bologna e Olimpia Milano, due delle squadre più note del campionato di Serie A di basket. La partita, considerata un classico del torneo, sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming. L'incontro avverrà a orario serale, con dettagli sul programma e le modalità di visione comunicati dagli organizzatori.

E’ il ‘ Clasico ’ del basket tricolore: stiamo parlando di Virtus Bologna-Olimpia Milano! Domani domenica 15 marzo alle ore 20:00 le due corazzate si sfidano nel capoluogo emiliano per la ventiduesima giornata della Serie A di basket 2025-2026, match di cartello di questo turno che promette sicuramente scintille. I bianconeri campioni d’Italia in carica guidano la classifica con 34 punti, a +4 proprio sugli acerrimi rivali e sulla Germani Brescia sempre stabile ai piani alti. Coach Dusko Ivanovic dovrà fare ancora a meno di una pedina importante come Alessandro Pajola, con Saliou Niang e Carsen Edwards che proveranno a trascinare i compagni in una sfida che si ripeterà tra poche settimane anche in Eurolega. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Il 15 marzo non sarà solo il Classico del basket italiano, sarà l’Olidata Day. In occasione di Virtus Bologna-Olimpia Milano, la Virtus Arena si trasformerà in qualcosa di ancora più speciale: l'#OlidataDay sarà una serata pensata per celebrare la nostra part - facebook.com facebook