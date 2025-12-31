Dove vedere in tv Virtus Bologna-Olimpia Milano Eurolega basket 2026 | orario programma streaming

Dove vedere Virtus Bologna-Olimpia Milano in TV e streaming, Eurolega 2026. Venerdì 2 gennaio alle ore 20:30 si disputa la partita valida per la diciannovesima giornata della regular season 2025-2026, ultima del girone di andata. Ecco orario, programma e modalità di visione per seguire il match tra le due squadre italiane.

Il nuovo anno in Eurolega si inaugura con il derby tricolore! Venerdì 2 gennaio 2026 alle ore 20:30 Virtus Bologna e Olimpia Milano si trovano di fronte per la diciannovesima giornata della regular season 2025-2026, ultimo turno del girone di andata. Le V-nere hanno subito la seconda sconfitta casalinga stagionale la settimana scorsa contro l’Olympiacos Pireo (94-97) nonostante un’arrembante rimonta nel quarto conclusivo dal -20, con i bolognesi attualmente in tredicesima posizione con un record di 8-10. Non sarà disponibile Carsen Edwards per un infortunio rimediato contro gli ellenici, ma Luca Vildoza e Matt Morgan proveranno a caricarsi la squadra sulle spalle. 🔗 Leggi su Oasport.it

