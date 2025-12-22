Vuoi vedere che le co-conduttrici di Carlo Conti al prossimo Festival di Sanremo arriveranno da Ballando con le stelle? Tu chiamalo se vuoi "effetto Milly Carlucci ". L'edizione appena conclusa del dance show del sabato sera di Rai 1 ha visto tre donne grandi protagoniste della finalissima: Barbara D'Urso, la più frizzante sul palco e fuori, terza. Francesca Fialdini, elegante come sempre, seconda. E Andrea Delogu, trionfatrice insieme a Nikita Perotti. Proprio loro tre sarebbero ora favorite per approdare all'Ariston. Delogu e Fialdini, d'altronde, sono già volti Rai amati e apprezzati. Carmelita invece, dopo essere stata la bandiera di Mediaset, potrebbe trovare nella Città dei Fiori la sua rivincita in grande stile. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ballando con le stelle, tam tam impazzito su Delogu, Fialdini e D'Urso

Leggi anche: Jannik Sinner, Laila Hasanovic beccata con un anello di diamanti: tam-tam impazzito

Leggi anche: Fico, niente ultimo confronto in tv con Cirielli: "Perché scappa", tam tam impazzito

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Andrea Delogu e il bacio paparazzato con Alessandro Marziali: è marchigiano il (presunto) nuovo amore della vincitrice di Ballando; Famiglia nel bosco, tam-tam sul verdetto: cosa trapela | .it; Stefano D'Orazio, altra bomba della vedova: Perché lasciò i Pooh | .it; Alcaraz molla Ferrero, il retroscena clamoroso: lo zampino di Sinner | .it.

Chi vincerà Ballando con le Stelle 2025? Francesca Fialdini rischia, il favorito ora è un altro - La pista di Ballando con le Stelle continua a scintillare tra emozioni, polemiche e scivoloni inattesi. dilei.it

Non sarà l'ultimo post su Ballando con le stelle perché ho tantissime cose da scrivere e così tante persone da raccontarvi che ho bisogno di tempo, ma questo trittico è l'ultimo e fa male scriverlo. È stata una delle decisioni migliori della mia vita ed é e sarà un b - facebook.com facebook

Andrea Delogu ha la voce allegra, è pimpante anche se ha dormito un’ora e mezza. La vittoria a Ballando con le stelle insieme a Nikita Perotti, è “stata una botta di felicità”. Un duello all’ultimo passo con Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, poi il responso. x.com