Jannik Sinner la fine di Borg | tam tam impazzito

Jannik Sinner torna a far parlare di sé con un entusiasmo che non si vedeva da tempo. Dopo le recenti vittorie e alcune sconfitte, il tennista italiano ha catturato l’attenzione degli appassionati e dei media. La sua crescita sembra ancora in corso, e ogni match diventa un’occasione per scoprire se può davvero fare il salto di qualità. Intanto, il tam tam sui social e le discussioni tra tifosi si fanno sempre più intense.

Claudio Pistolesi racconta il tennis come un grande romanzo contemporaneo, fatto di eroi, cadute e ritorni, dove ogni partita può cambiare il destino di un giocatore. L'ex tennista e oggi coach, dirigente Atp e divulgatore, ha analizzato gli Australian Open mettendo al centro soprattutto Jannik Sinner, simbolo di questa nuova epoca. Il punto di partenza non può che essere la semifinale persa dall’azzurro contro Novak Djokovic, una partita che per Pistolesi rappresenta perfettamente lo ‘sport del diavolo’. "Il tennis è davvero lo sport del diavolo — dice — Sinner aveva vinto più punti di Djokovic, eppure Djokovic ha vinto la partita. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

