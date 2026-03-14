Spagna Argentina prende quota l’ipotesi San Siro per ospitare la Finalissima! Lautaro guarda e spera | la situazione

La finale tra Spagna e Argentina, prevista per il 27 marzo 2026, potrebbe essere spostata da un’ipotesi a un’altra, a causa delle tensioni in Medio Oriente. Tra le possibili sedi, si parla con insistenza di San Siro, mentre si valutano anche altre opzioni. Lautaro Martinez, attaccante argentino, osserva con attenzione le evoluzioni sulla scelta del luogo. La decisione finale non è ancora ufficiale.

Vlahovic Barcellona, interviene Laporta: «Il suo contratto sta terminando, ma non c’è niente è una pista fredda. Su Lewandowski.» Mancini Sampdoria, si riapre un clamoroso scenario? Un messaggio dell’Al-Sadd accende un intrigo di mercato Bastoni Barcellona, Deco prepara il piano per farne il leader della nuova difesa blaugrana. La rivelazione Chivu Inter, avanti insieme! Il tecnico programma il futuro insieme al club: rinnovo sul tavolo? Llorente sicuro: «Vlahovic? A me piace tantissimo, ha tanta cattiveria. È un giocatore che ha tanti gol. La Juve sta migliorando nel gioco» Torino, D’Aversa nel post gara: «La squadra era determinata e il risultato è solo merito dell’atteggiamento. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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