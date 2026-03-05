Spagna-Argentina dove si gioca la Finalissima? L' UEFA annuncia la decisione

L'UEFA ha annunciato di dover decidere ufficialmente il luogo e le condizioni di sicurezza per la partita tra Spagna e Argentina, prevista come Finale. La data e il luogo dell'incontro sono ancora da confermare, mentre le autorità coinvolte stanno valutando le misure necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. La decisione sarà comunicata a breve.

Nel contesto internazionale del calcio, la Finalissima tra Spagna e Argentina attende una definizione ufficiale sulla sede e sulle condizioni di sicurezza. La UEFA ha chiarito la situazione, mantenendo l'evento confermato ma soggetto a valutazioni in corso legate all'evoluzione geopolitica della regione. La partita è prevista al losail stadium, impianto situato nei pressi di doha, già protagonista nel corso del Mondiale 2022. Ma l'aggravarsi del contesto in Medio Oriente ha aperto la possibilità di un cambio di sede, scenario che le autorità monitorano con attenzione. Al momento non è stata presa una decisione definitiva: la UEFA continua a valutare l'evoluzione della situazione per garantire sicurezza e regolarità dell'evento.