Occupazione in Italia | in un anno +357mila posti di lavoro Nove su dieci sono a tempo indeterminato

I dati sul lavoro continuano a sorridere all’Italia, che sembra aver invertito definitivamente un trend negativo che per anni aveva portato la nazione agli ultimi posti delle classifiche internazionali. Negli ultimi tre anni, grazie anche alle politiche messe in campo dal governo Meloni, i numeri su occupazione e disoccupazione registrano ogni mese variazioni positive, rilevate da diversi istituti di ricerca all’unanimità. Così oggi a regalare una soddisfazione pre-natalizia è stato l’Inps che nel mese di settembre ha registrato un “saldo annualizzato positivo”: 357mila nuovi posti di lavoro nel settore privato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

