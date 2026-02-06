Riformisti e cambiamento l' appello di Di Rosa | Il tempo è scaduto davvero

Giuseppe Di Rosa lancia un nuovo appello per cambiare rotta. Dopo la diffusione del documento firmato dal portavoce dei riformisti Nuccio Dispenza, il candidato sindaco si rivolge direttamente ai suoi sostenitori: “Il tempo è scaduto davvero”. Ora, Di Rosa chiede azioni concrete e decisioni rapide per rilanciare il suo progetto politico.

Dopo la diffusione del documento firmato dal portavoce dei riformisti Nuccio Dispenza, il candidato sindaco Giuseppe Di Rosa interviene con un nuovo appello politico. “Ho letto con attenzione le parole scritte: ‘il tempo è scaduto’, ‘la città è in coma economico e sociale’, ‘un sistema che si chiude per difendere il potere’. Parole forti, condivisibili, che descrivono esattamente quello che denuncio da anni”. Di Rosa sottolinea però una contraddizione politica che, a suo dire, non può più essere ignorata. “Se davvero il tempo è scaduto, allora deve scadere per tutti. Non si può denunciare il sistema e poi continuare a guardare verso chi quel sistema lo ha costruito ieri o lo gestisce oggi come se fosse una novità”.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondimenti su Di Rosa Cambio

A Teheran, si sono svolte nuove proteste contro il governo di Khamenei.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Di Rosa Cambio

Argomenti discussi: Edizione delle 10:28 del 28/01/2026; La frenata di Trump; Giulia Briziarelli: Amiamo Genzano, e con noi…Torna Bella | Presentato il progetto riformista progressista; Intervista a Chiara Braga: Sì al referendum? Rispetto ma non capisco, Schlein un’opportunità anche per i riformisti.

Giulia Briziarelli: Amiamo Genzano, e con noi…Torna Bella | Presentato il progetto riformista progressistaUna sede gremita e un clima fatto di curiosità, attenzione e partecipazione. Si è svolta così, sabato 31 gennaio, l’inaugurazione della nuova casa politica di Genzano Torna Bella, nel cuore del centro ... castellinotizie.it

Riformisti fuori e dentro il Pd, che cosa sta succedendoLa minoranza del partito è in fermento ma resiste, in attesa del Congresso. Picierno: «Vogliamo il confronto nel partito». Ma fuori si moltiplicano le ... avvenire.it

Rocco (Riformisti Veneti in Azione): “Bene il tavolo per l’autonomia su nidi e materne: già persi dieci anni di tempo” tinyurl.com/yc26xcks facebook