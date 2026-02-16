Dortmund quanti problemi! Can Süle Schlotterbeck Mane | difesa martoriata dagli infortuni

A Dortmund, la difesa del Borussia ha subito un nuovo colpo: Emre Can si ferma a causa di un infortunio all’adduttore, mentre Nico Schlotterbeck si è fermato per un problema muscolare. Anche Niklas Süle e Filippo Mane sono stati costretti a saltare le ultime partite per problemi alla coscia. La squadra si trova in difficoltà, con diversi giocatori chiave ai box.

Dortmund (Germania). Emre Can fuori per problemi all'adduttore, Nico Schlotterbeck per acciacchi muscolari, Filippo Mane e Niklas Süle per problemi alla coscia. Il Borussia Dortmund arriva alla sfida con l'Atalanta con più di un cerotto in un reparto difensivo con gli uomini contati. Di fatto gli unici disponibili per giocare nella difesa a tre di Niko Kovac sono Ramy Bensebaini a sinistra, Waldemar Anton al centro e, a questo punto, il giovane classe 2008 Luca Reggiani a destra. Cresciuto nel Sassuolo, ex capitano dell'Under 16 azzurra, è arrivato in giallonero nel gennaio 2024, sei mesi prima del suo amico e coetaneo Samuele Inacio.