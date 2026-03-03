Dora Romano invita a seguire l’ultima stagione di Imma Tataranni su Rai 1

Domenica 8 marzo Rai 1 trasmetterà l’ultima stagione di “Imma Tataranni”, la serie con Dora Romano che interpreta il ruolo di una sostituto procuratore. La stagione finale verrà trasmessa in prima serata e rappresenta la conclusione della storia della protagonista. La serie ha riscosso grande successo nel pubblico italiano, portando alla ribalta questa interpretazione.

Domenica 8 marzo Rai 1 trasmetterà la quinta e ultima stagione di Imma Tataranni, sostituto procuratore, la popolare serie che ha conquistato il pubblico italiano. L’attrice Dora Romano, che interpreta la suocera Filomena de Ruggeri, invita tutti gli spettatori a seguire le ultime vicende di questa amatissima fiction. “Buon divertimento”, ha commentato Dora Romano, ricordando il fascino e l’ironia che da sempre caratterizzano la serie. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Imma Tataranni 5, Scalera: “Lascio la serie, è l’ultima stagione”. E su assenza Calogiuri: “Potremmo prevedere ritorni”Torna da domenica 8 marzo su Rai 1, Imma Tataranni 5 con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo.

