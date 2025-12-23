Il liceo Falcone in onda su RaiUno | ospite di Uno Mattina in famiglia
Il liceo linguistico «Giovanni Falcone» di Bergamo sarà protagonista su RaiUno, sabato 27 dicembre alle 10.10, durante «Uno Mattina in famiglia». Nel servizio, inserito nello spazio dedicato ai giovani «La scuola dopo le lezioni», verranno approfondite le attività e le iniziative della scuola, offrendo uno sguardo sulle opportunità educative offerte agli studenti. Un’occasione per conoscere meglio il percorso formativo del liceo bergamasco.
