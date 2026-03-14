L’Italia conquista due medaglie di bronzo ai Mondiali di lunghe distanze, con le coppie De SilvestroMoreschini e BoscacciAntonioli sul podio. La quarta e ultima tappa della Pierra Menta 2026, gara di sci alpinismo, si svolge quest’anno con in palio anche i titoli mondiali a squadre di questa specialità. La competizione si è conclusa con queste due assegnazioni di medaglie.

Quarta e ultima tappa per la Pierra Menta 2026, competizione di sci alpinismo che quest’anno mette in palio anche i Mondiali lunghe distanze a squadre. L’Italia chiude in bellezza e conquista due prestigiosi podi in ambito maschile e femminile con le coppie BoscacciAntonioli e De SilvestroMoreschini. In campo femminile colpo doppio per il tandem Emily Harrop-Margot Ravinel: il duo transalpino, con il tempo di 1h52:53, precede le connazionali Axelle Gachet-Mollaret-Celia Perillat-Pessey di oltre tre minuti e chiude la gara con un vantaggio di 7’47”. Terza posizione di giornata e gradino più basso del podio per il duo azzurro. Doppia soddisfazione per la spedizione tricolore in ambito maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Doppio bronzo per l’Italia ai Mondiali lunghe distanze: sul podio De Silvestro/Moreschini e Boscacci/Antonioli

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