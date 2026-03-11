sci alpinismo de silvestro moraschini e boffelli magnini terzi dopo la prima tappa dei mondiali lunghe distanze

Oggi è partita la quarantesima edizione della Pierra Menta, una delle tappe più importanti dello sci alpinismo internazionale. Nella prima tappa dei Mondiali di lunghe distanze, le squadre formate da De Silvestro e Moraschini, così come Boffelli e Magnini, si sono piazzate rispettivamente terze. La competizione coinvolge atleti provenienti da diversi paesi e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione.

È iniziata oggi la quarantesima edizione della Pierra Ment a, tappa storica dello sci alpinismo mondiale. La competizione si svolge nell’arco di quattro giornate con gli atleti che saranno divisi in coppie maschili e femminili. Saranno oltre 10.000 i metri di dislivello per l’appuntamento francese che assegnerà quest’anno anche i titoli del Campionato Mondiale lunghe distanze. Nella prima tappa di oggi, la coppia composta da Emily Harrop e Margot Ravine l ha completato i primi 16.5 chilometri in prima posizione con il tempo di 2:57’18”. Dietro di loro le connazionali Axelle Gachet-Mollaret e Celia Perillat-Pessey, con un ritardo di soli 11?. Ottima la prima prova della coppia azzurra formata da Alba de Silvestro e Lisa Moreschini. 🔗 Leggi su Oasport.it

