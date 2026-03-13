Alle 40esima edizione della Pierra Menta 2026, una delle gare più note dello sci alpinismo, si svolge la terza tappa e penultima giornata. Durante l'evento, le coppie italiane si contendono il bronzo nei Mondiali lunghe distanze a squadre. Domani si concluderà questa edizione con l’ultima tappa.

Terza tappa e penultima giornata della Pierra Menta 2026, una delle classiche dello sci alpinismo. La quarantesima edizione della tappa francese mette in palio quest’anno anche i titoli Mondiali lunghe distanze a squadre. Andiamo a scoprire i risultati di oggi in attesa degli ultimi chilometri di domani. Sulle Alpi Francesi, in campo femminile, la frazione odierna é stata conquistata dalla coppia transalpina formata da Emily Harrop e Margot Ravinel, vincitrici in 3:22’22” sui 25 chilometri previsti. Dietro di loro le connazionali Axelle Gachet-Mollaret e Celia Perillat-Pessey con un ritardo di 7’20”. Ancora terza la coppia italiana composta da Alba de Silvestro e Lisa Moreschini, distante 10’21”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpinismo, coppie italiane in lotta per il bronzo nei Mondiali lunghe distanze. Domani l’ultima tappa

Articoli correlati

Sci alpinismo, De Silvestro/Moraschini e Boffelli/Magnini terzi dopo la prima tappa dei Mondiali lunghe distanzeÈ iniziata oggi la quarantesima edizione della Pierra Menta, tappa storica dello sci alpinismo mondiale.

Sci Alpinismo, Boffelli e Magnini sono terzi nella generale dopo la seconda tappa dei Mondiali lunghe distanzeContinua, con la seconda giornata di gare, la quarantesima edizione della Pierra Menta, storica tappa del calendario dello sci alpinismo mondiale.

Altri aggiornamenti su Sci alpinismo

Discussioni sull' argomento Un'altra medaglia per l'Italia ai Campionati Europei di scialpinismo. La coppia De Silvestro-Boscacci è d'argento; PIERRA MENTA 2026; Sci alpinismo, De Silvestro/Moraschini e Boffelli/Magnini terzi dopo la prima tappa dei Mondiali lunghe distanze; Pierra Menta 2026: francesi davanti nella prima tappa, Italia subito a podio.

La regina delle competizioni di sci alpinismo del Trentino tornerà in calendario per la 33ª volta domenica 15 marzo. Stiamo parlando della Ski Alp Lagorai Cima d’Asta, che riproporrà il proprio affascinante percorso in quota con la salita ai 2.847 metri del «Zim - facebook.com facebook