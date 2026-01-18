michelle pfeiffer e kurt russell nel teaser di the madison la nuova serie spinoff di yellowstone

A marzo arriverà in streaming su Paramount+ il nuovo show prodotto da Taylor Sheridan, di cui sono state svelate le prime scene. Paramount+ ha condiviso online il teaser della serie The Madison, spinoff di Yellowstone, in arrivo il 14 marzo in streaming. Il progetto può contare su un cast stellare che comprende i protagonisti Michelle Pfeiffer e Kurt Russell. Cosa mostra il teaser di The Madison Nel breve video si può vedere la protagonista interpretata da Michelle Pfeiffer mentre affronta le sue emozioni e condivide con un terapista, interpretato da Will Arnett, quello che prova sostenendo di aver perso il centro della sua vita, e la propria anima, ricevendo come risposta che sarà in grado di guarire se si concederà la possibilità .

The Madison | Prime foto dalla nuova serie con Michelle Pfeiffer e Kurt Russell

Paramount+ ha pubblicato le prime immagini ufficiali di The Madison, la nuova serie drama scritta e prodotta da Taylor Sheridan. Con Michelle Pfeiffer e Kurt Russell nel cast, la serie promette una narrazione intensa e coinvolgente. Di seguito, le prime foto che anticipano i temi e l’atmosfera di questa produzione.

