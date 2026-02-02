Dopo alcuni mesi di stop, Justin Timberlake è tornato sul palco. L’artista si è esibito di nuovo alla Recording Academy Honours Black Music Collective di Los Angeles, dopo aver combattuto contro la malattia di Lyme. La sua presenza ha sorpreso i fan, felici di rivederlo in forma.

A distanza di alcuni mesi dallo stop imposto dalla malattia di Lyme, Justin Timberlake è ritornato ad esibirsi alla Recording Academy Honours Black Music Collective di Los Angeles. La scorsa estate, l’artista aveva rivelato con un post sui social di aver contratto l’infezione batterica, nel corso del Forget Tomorrow Tour, con il quale era stato tra i protagonisti sul palco degli I-Days di Milano per l’unico appuntamento previsto nella penisola a giugno. Il tour ha dovuto affrontare numerose battute d’arresto, tra le quali le critiche per le sue performance mediocri, il rinvio e la cancellazione di diversi concerti per malattia insieme al noto arresto per guida in stato di ebbrezza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Justin Timberlake è ritornato a esibirsi dopo la diagnosi della malattia di Lyme a Los Angeles

