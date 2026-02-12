Un lupo torna a Los Angeles dopo 100 anni | il viaggio e la storia di una femmina dal mantello nero

Dopo un secolo, un lupo nero torna a Los Angeles. La bestia si è fatta vedere nella contea, dimostrando che la natura sta riprendendo i suoi spazi. La presenza del predatore, scomparso dalla zona per decenni, testimonia come la caccia senza regole abbia fatto scomparire molti animali, ma anche come la fauna stia lentamente ricostruendo il suo territorio. La notizia ha fatto il giro della città, anche se ancora pochi hanno visto il lupo di persona.

