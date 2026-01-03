Pil nel 2026 previsti oltre 2.300 miliardi | l’Emilia Romagna supererà il Veneto Campania in crescita

Nel 2026, il Pil nazionale è stimato oltre 2.300 miliardi di euro, con una crescita del 2,9% rispetto all’anno precedente. L’Emilia Romagna si avvicinerà al Veneto, mentre la Campania continuerà il suo trend positivo. Questi dati riflettono un andamento stabile e moderato dell’economia italiana, evidenziando le dinamiche regionali e le prospettive di sviluppo per il prossimo futuro.

Per l'anno in corso, il Pil nazionale in termini nominali 1 è previsto superare i 2.300 miliardi di euro, con un incremento di 66 miliardi pari al +2,9 per cento rispetto al dato del 2025. In termini reali 2, invece, la crescita rispetto all'anno precedente dovrebbe attestarsi allo 0,7 per cento (vedi Graf. 1), sostenuta principalmente dalla ripresa dell'export (+1), dalla stabilità dei consumi delle famiglie (+0,6) e dei consumi della Pubblica Amministrazione (+0,5), mentre si registra un rallentamento degli investimenti (+0,7 per cento rispetto al +2,4 dell'anno appena concluso) (vedi Tab. 1).

Pil, l’Emilia-Romagna sarà la locomotiva d’Italia nel 2026: sul podio Lazio e Piemonte - Il Pil nazionale in termini nominali dovrebbe superare i i 2. corriere.it

Il Pil del Lazio fatica a salire, nel 2026 prevista crescita (solo) dello 0,6%. Rocca: «Serve coesione e sviluppo» - Sul dato, inserito nella nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza approvato dalla Regione, peserebbero tensioni geopolitiche e penuria di investimenti ... msn.com

