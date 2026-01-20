La Dop economy vale quasi 4 miliardi | l' Emilia-Romagna riunisce gli Stati generali per difendere la food valley

L'Emilia-Romagna ha ospitato gli Stati generali sulla Dop economy, un evento che ha riunito esperti e stakeholder per discutere il futuro delle produzioni di qualità certificata. Con un valore di quasi 4 miliardi di euro, questa filiera rappresenta un elemento chiave dell’agroalimentare europeo, affrontando temi come le politiche Ue, i mercati internazionali e la tutela dei territori. Un’occasione per confrontarsi sulle sfide e le opportunità del settore.

Un summit italiano sulle Dop e Igp che, a partire dall'esperienza dell'Emilia-Romagna, affronta una delle questioni centrali per l'agroalimentare europeo: il futuro delle produzioni di qualità certificata, tra politiche Ue, mercati internazionali e territori.Sono gli Stati generali delle Dop e.

