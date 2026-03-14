Donazioni in salita | 340 casi il caso Domenico non ha

Tra gennaio e marzo 2026 sono stati registrati 340 casi di donazioni di organi, segnando un aumento rispetto ai periodi precedenti. Tra questi, non figura il caso di una persona chiamata Domenico. I numeri indicano una crescita nelle donazioni senza che siano stati segnalati eventi straordinari o nuovi protocolli.

Il periodo che va da gennaio a marzo del 2026 registra un incremento significativo nelle donazioni di organi, con un totale di 340 casi registrati. Questo dato supera il numero dei 316 trapianti effettuati nello stesso arco temporale dell’anno precedente. Nonostante le preoccupazioni sorte dopo la morte del piccolo Domenico, verificatasi all’ospedale Monaldi di Napoli, i numeri confermano che non si è verificato alcun calo nella volontà di donare. L’aumento delle donazioni arriva in un momento delicato per il settore sanitario italiano. Il caso del bimbo di due anni aveva sollevato timori su una possibile reazione negativa della popolazione verso il dono degli organi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Donazioni in salita: 340 casi, il caso Domenico non ha Articoli correlati Monaldi, oltre il caso del piccolo Domenico: la spirale che può ridurre trapianti e donazioniSi può venire al mondo con un cuore che non segue il ritmo degli altri, e scoprirlo prima ancora di sapere leggere. Donazioni di organi in aumento nel 2026, nessun calo dopo il caso del piccolo Domenico. Il 28 aprile gli esami su i due cuoriLe donazioni di organi in Italia risultano in aumento nei primi mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Una raccolta di contenuti su Donazioni in salita 340 casi il caso... Aumentano donazioni organi dopo la vicenda di Domenico, 340 in due mesiNel periodo gennaio-marzo 2026 le donazioni d'organi sono aumentate rispetto allo stesso periodo del '25. Non c'è stato, al momento, il temuto effetto negativo sulle donazioni a seguito della vicenda ... ansa.it Aumentano le donazioni di organi in Italia, nel nome di DomenicoIl Centro nazionale trapianti registra una crescita rispetto allo scorso anno. La mamma: Una notizia che mi riempie di gioia ... huffingtonpost.it