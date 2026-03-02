Monaldi oltre il caso del piccolo Domenico | la spirale che può ridurre trapianti e donazioni

Un bambino nasce con un cuore che non batte come gli altri, e questa condizione viene scoperta prima ancora di imparare a leggere. La vicenda riguarda il caso di Domenico, ma apre anche una riflessione più ampia sulla relazione tra malattie cardiache e il numero di trapianti e donazioni di organi. La questione coinvolge medici, famiglie e strutture sanitarie che si confrontano con questa realtà.

Si può venire al mondo con un cuore che non segue il ritmo degli altri, e scoprirlo prima ancora di sapere leggere. È una tragedia che somiglia a un corridoio lungo, illuminato al neon. A una sedia di plastica in una sala d'attesa. A una porta che si apre e a un medico che sceglie parole che non.

Il Monaldi contro l'avvocato del piccolo Domenico: “La cartella clinica era completa”Il diario di perfusione, cioè il tracciato di circolazione extracorporea, "è un allegato della cartella clinica acquisito dall'autorità giudiziaria...

Da Caserta al Monaldi, l’inchino del signor Domenico ‘per chiedere scusa’ al piccolo DomenicoTempo di lettura: < 1 minuto E’ giunto poco fa da Caserta a Napoli e davanti all’ospedale Monaldi si è inchinato: “Per chiedere scusa al piccolo...

Caso Monaldi, parla il padre di Domenico: Dopo Capodanno i medici sparirono, avevo capito che era finitaIl dramma di Antonio Caliendo e la morte di Domenico al Monaldi: Sapevo che era finita quando i medici smisero di parlarci. L'inchiesta sul cuore danneggiato e la promessa di giustizia del papà. ilgazzettinovesuviano.com

Ombre sul Monaldi prima del cuore bruciato: La piccola Pamela uccisa da un’infezione in reparto, non arrivò al trapiantoNapoli, la Procura valutan altri due casi di bambini morti in ospedale. L’apertura del reparto dedicato ai trapianti pediatrici in ritardo di un anno. L’esposto: Sistema strutturalmente fuori norma, ... quotidiano.net

Il cuore da trapiantare, trasportato da Bolzano dove era stato donato, è arrivato congelato e inutilizzabile all'ospedale Monaldi facebook