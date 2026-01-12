Linea Sacile-Gemona | spunta l' ipotesi di una ' tramvia'

Rfi valuta l'ipotesi di implementare una tramvia sulla linea Sacile-Gemona, al fine di migliorare la sostenibilità e l’efficienza del servizio ferroviario. Questa proposta nasce dalle criticità riscontrate nella gestione attuale del tratto, con l’obiettivo di offrire una soluzione più moderna e affidabile per i pendolari e le comunità interessate. La possibilità di sviluppare un sistema tramviario rappresenta un passo verso un trasporto più ecologico e funzionale.

Un sistema di tramvia per rendere più sostenibile il servizio la linea Sacile-Gemona. È l'ipotesi sul tavolo di Rfi alla luce delle criticità emerse nella gestione di questo tratto ferroviario. A riferirlo è stata l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante. Trasporti: Amirante, studio lunetta su Sacile-Gemona a inizio 2027 - L'assessore in IV Commissione: "All'esame di Rfi anche l'eventuale trasformazione in un sistema di tramvia che renderebbe maggiormente sostenibile il servizio" Pordenone, 12 gen

