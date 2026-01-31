Incidente camion si schianta contro un muro | due feriti

Un camion che trasportava rifiuti si è schiantato contro un muro all’uscita di Giussano-Erba sulla Statale 36. È successo venerdì poco dopo mezzogiorno. Due persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la scena e ricostruire l’accaduto.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.