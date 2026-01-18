Domenica ecologica a Roma il 18 gennaio | orari del blocco traffico strade e quali auto possono circolare

Il 18 gennaio 2026 si svolge a Roma la prima domenica ecologica dell’anno. La ZTL Fascia Verde sarà in vigore dalle 7, limitando la circolazione ai veicoli non alimentati a motore endotermico. Di seguito, vengono indicati gli orari del blocco traffico, le strade interessate e le categorie di auto autorizzate a circolare, per garantire una mobilità più sostenibile e rispettosa dell’ambiente.

Blocco traffico Roma 18 gennaio 2026: orari e deroghe - Attenzione al blocco del traffico a Roma il 18 gennaio 2026 per l'istituzione della domenica ecologica: scopri gli orari e le deroghe. sicurauto.it

Roma, domenica ecologica dedicata all’agricoltura e alla sostenibilità - Il 18 gennaio stop alla circolazione per i veicoli endotermici nella ZTL Fascia Verde. rainews.it

Prima Domenica ecologica del 2026 a Roma. L'elenco completo di chi può circolare - facebook.com facebook

Domenica Ecologica – 18 gennaio 2026 Stop ai veicoli endotermici nella ZTL Fascia Verde 7:30–12:30 | 16:30–20:30 Mercati agricoli, degustazioni e laboratori in 5 piazze della città (9:30–18). Deroghe: Ordinanza n. 8/2026 Info ow.ly/gPMi5 x.com

