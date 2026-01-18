Domenica ecologica a Roma il 18 gennaio | orari del blocco traffico strade e quali auto possono circolare
Il 18 gennaio 2026 si svolge a Roma la prima domenica ecologica dell’anno. La ZTL Fascia Verde sarà in vigore dalle 7, limitando la circolazione ai veicoli non alimentati a motore endotermico. Di seguito, vengono indicati gli orari del blocco traffico, le strade interessate e le categorie di auto autorizzate a circolare, per garantire una mobilità più sostenibile e rispettosa dell’ambiente.
Il 18 gennaio, per la prima domenica ecologica del 2026, la Ztl Fascia Verde di Roma sarà interdetta ai veicoli con motori endotermici dalle 7.30 alle 12.30 e e dalle 16.30 alle 20.30. 🔗 Leggi su Fanpage.it
