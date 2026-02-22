Domenica ecologica a Roma il 22 febbraio | orari del blocco traffico strade e quali auto possono circolare

Il 22 febbraio, Roma vieta il traffico alle auto con motori endotermici durante la penultima domenica ecologica del 2026, per ridurre l'inquinamento. La Ztl Fascia Verde verrà chiusa dalle 7 del mattino, coinvolgendo gran parte del centro storico. L’obiettivo è abbassare le emissioni di polveri sottili e migliorare la qualità dell’aria. Solo veicoli elettrici e alcuni mezzi di emergenza potranno circolare. La misura interessa migliaia di automobilisti e cittadini romani.