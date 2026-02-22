Domenica ecologica a Roma il 22 febbraio | orari del blocco traffico strade e quali auto possono circolare
Il 22 febbraio, Roma vieta il traffico alle auto con motori endotermici durante la penultima domenica ecologica del 2026, per ridurre l'inquinamento. La Ztl Fascia Verde verrà chiusa dalle 7 del mattino, coinvolgendo gran parte del centro storico. L’obiettivo è abbassare le emissioni di polveri sottili e migliorare la qualità dell’aria. Solo veicoli elettrici e alcuni mezzi di emergenza potranno circolare. La misura interessa migliaia di automobilisti e cittadini romani.
Il 22 febbraio per la penultima domenica ecologica del 2026 la Ztl Fascia Verde di Roma sarà interdetta ai veicoli con motori endotermici dalle 7.30 alle 12.30 e e dalle 16.00 alle 19.00. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Domenica ecologica a Roma il 18 gennaio: orari del blocco traffico, strade e quali auto possono circolareIl 18 gennaio 2026 si svolge a Roma la prima domenica ecologica dell’anno.
Prima domenica ecologica a Roma il 18 Gennaio: chi può circolare e chi no. Orari del blocco traffico e strade in Fascia VerdeLa prima domenica ecologica di Roma si terrà il 18 gennaio 2026, con l’obiettivo di limitare l'inquinamento atmosferico.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Domenica ecologica a Roma: il 22 febbraio stop veicoli a benzina e diesel nella Ztl Fascia verde; Blocco del traffico a Roma, il 22 febbraio niente auto nella fascia verde; Domenica ecologica a Roma: stop alle auto dentro la Ztl Fascia Verde e capodanno cinese nelle strade; Roma - Domenica 22 Febbraio seconda Domenica Ecologica del 2026.
Roma. Torna la domenica ecologicaBlocco della circolazione all’interno della zona ZTL Fascia Verde dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16 alle 19 per i veicoli più inquinanti. Quattro percorsi a piedi con le guide di Federtrek ... rainews.it
Domenica ecologica Roma 22 febbraio 2026: orari e derogheAttenzione al blocco del traffico a Roma il 18 gennaio 2026 per l'istituzione della domenica ecologica: scopri gli orari e le deroghe. sicurauto.it
Il 22 febbraio è domenica ecologica x.com
Roma - Domenica ecologica, stop al traffico nella fascia verde il 22 febbraio Torna lo stop al traffico privato nella Ztl Fascia Verde per la quarta domenica ecologica della stagione 2025-2026. L’appuntamento è fissato per il 22 febbraio, con l’obiettivo di ridurre - facebook.com facebook