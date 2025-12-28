Idonei dei concorsi PNRR scuola | 30% dei posti e max un triennio Non sono graduatorie permanenti Pillole di Question Time
Durante il question time del 23 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con Sonia Cannas, si è affrontata la questione degli idonei dei concorsi PNRR scuola. È stato chiarito che circa il 30% dei posti è riservato agli idonei, con un limite massimo di un triennio, e che queste non sono graduatorie permanenti. La discussione ha fornito aggiornamenti sulle procedure concorsuali relative a questa categoria.
Nel question time del 23 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stata discussa una questione riguardante le procedure concorsuali PNRR. L'attenzione si è concentrata sulla natura delle graduatorie degli idonei PNRR1 e sulla loro eventuale permanenza nel tempo.
