Mobilità e assegnazioni provvisorie docenti e ATA 2025 26 procedure valide grazie alla Legge di Bilancio 2026

La Legge di Bilancio 2026 ha confermato le procedure di mobilità, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il personale docente, educativo e ATA dell’anno scolastico 2025/26. Queste norme garantiscono la continuità e la regolarità delle operazioni di assegnazione provvisoria e mobilità, confermando le modalità già adottate negli anni precedenti. Di seguito, si approfondiscono le principali novità e i dettagli delle procedure valide per la prossima annualità scolastica.

La normativa della Legge di Bilancio 2026 conferma la validità, per l'anno scolastico 202526, delle procedure e delle operazioni di mobilità, utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo e ATA già disposte per l'a.s.202526.

