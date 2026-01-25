Aggredito dal branco prima dietro la consolle del dj e poi nel parcheggio | 18enne finito in ospedale

Un giovane di 18 anni è stato vittima di un'aggressione durante la festa di compleanno, subendo violenze sia all’interno del locale, dietro la consolle del dj, sia nel parcheggio. L’incidente ha richiesto l’intervento dei soccorsi, portando il ragazzo in ospedale. L’episodio mette in luce problemi di sicurezza nelle occasioni di aggregazione giovanile, sollevando preoccupazioni sulla presenza di gruppi violenti in contesti sociali.

La festa di compleanno di un 18enne si è trasformata in un incubo. Il ‘festeggiato’ è stato raggiunto dal branco e picchiato, prima dietro la consolle del dj e poi una volta scappato all'esterno del locale, raggiunto nel parcheggio per finire l'opera di pestaggio.E' quanto accaduto in una.🔗 Leggi su Casertanews.it

