Un'azienda di Seriate si occuperà della fornitura di oltre 2.000 display a messaggio variabile destinati alle autostrade inglesi. L'ordine, del valore di 30 milioni di euro, prevede consegne fino al 2031. I dispositivi sono progettati per essere installati lungo le principali vie di comunicazione del Regno Unito, garantendo la gestione del traffico e l'informazione in tempo reale.

I DISPOSITIVI. L’azienda di Seriate realizzerà oltre 2mila pannelli a messaggio variabile. L’ordine vale 30 milioni di euro. Verniciatura speciale per «resistere» al clima anglosassone. Maxi commessa da 30 milioni per la Aesys di Seriate. Nei prossimi sei anni - fino al 2031 - l’azienda orobica fornirà oltre 2mila pannelli a messaggio variabile a National Highways, l’ente britannico che governa diverse autostrade e strade del Regno Unito. I dispositivi saranno interamente «made in Bergamo», progettati e realizzati negli stabilimenti di Seriate e Brusaporto, per poi affrontare il viaggio verso la Manica su speciali rimorchi ribassati. I pannelli informativi progettati a Seriate e Brusaporto informeranno in tempo reale gli automobilisti su traffico, incidenti e cantieri. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Display Aesys per le autostrade inglesi Maxi commessa: forniture fino al 2031

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