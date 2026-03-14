Aesys realizzerà oltre duemila pannelli informativi per le autostrade inglesi | commessa da oltre 30 milioni

Aesys, azienda bergamasca specializzata nella progettazione e produzione di sistemi informativi, realizzerà più di duemila pannelli informativi destinati alle autostrade inglesi. La commessa ha un valore superiore ai 30 milioni di euro. L'azienda si occuperà della fornitura e dell'installazione di questi pannelli, che saranno posizionati lungo le strade principali del Regno Unito.

Aesys, azienda bergamasca specializzata nella progettazione e produzione di sistemi informativi a LED e LCD per il trasporto ferroviario, il trasporto pubblico su bus, la gestione del traffico stradale e le smart city, si è aggiudicata una nuova importante fornitura da parte di National Highways, l’ente responsabile della gestione di 6.400 chilometri di autostrade e principali arterie statali dell’Inghilterra. Il valore complessivo della fornitura è di circa 30 milioni di euro e prevede la realizzazione di oltre duemila pannelli a messaggio variabile (PMV), i grandi display luminosi installati sopra o lungo le autostrade per informare gli... 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Delcon, commesse per 8 milioni dagli Stati Uniti: nei prossimi due anni consegnerà oltre duemila dispositivi per la donazione di sangueNuova accelerazione sul mercato statunitense per Delcon, società specializzata nella progettazione e produzione di dispositivi medicali e software... Siweb spa: da oltre 20 anni una sfida per l’innovazione nei sistemi informativi. Al servizio delle impreseFIRENZE – Esperienza, competenza, innovazione, visione, entusiasmo nell’affrontare le nuove sfide,rispetto e ascolto del cliente.