Giustiniana | centinaia di ragazzi nella discoteca abusiva sequestrato locale a Roma nord

La recente operazione a Roma nord ha portato alla chiusura di un locale abusivo nella zona della Giustiniana, dove centinaia di ragazzi si sono radunati. L’intervento delle forze dell’ordine ha sequestrato il locale, evidenziando l’importanza di rispettare le normative sulla sicurezza e sulla legalità nelle attività di intrattenimento. Questa azione si inserisce in un quadro di controlli più ampi volti a tutelare la sicurezza pubblica.

Effetto Crans Montana a Roma. Un altro locale è stato chiuso dalla polizia locale a Roma nord, nella zona della Giustiniana. Uno spazio adibito a discoteca all'interno di una location per eventi non autorizzata per pubblico spettacolo dove sono state accertare diverse irregolarità. Le irregolarità riscontrate in materia di sicurezza e l'assenza della necessaria autorizzazione di pubblico spettacolo hanno portato alla chiusura della sala, oltre alla denuncia della titolare della struttura. Roma, chiusa discoteca abusiva via della Giustiniana: denunciato il titolare dell'attività frequentata da giovanissimiLa festa nell'elegante villa in via della Giustinana, nel quadrante nord della Capitale, aveva richiamato una folla di giovani e giovanissimi. Quando gli agenti della polizia locale e ...

