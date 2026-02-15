Chiusa discoteca nel Napoletano | 300 clienti in più antincendio rotto e uscite d'emergenza ostruite

A Pollena Trocchia, i carabinieri e i vigili del fuoco hanno chiuso una discoteca dopo aver scoperto che ospitava 300 clienti in più rispetto alla capienza consentita. Durante l’ispezione, hanno rilevato che l’impianto antincendio era rotto e le uscite di emergenza erano bloccate. Quel sabato sera, il locale aveva accolto persone senza rispettare le norme di sicurezza, mettendo a rischio la loro incolumità.