carrarese 385 minuti senza andare a segno un record negativo che dura da 4 giornate

385 minuti senza segnare. La Carrarese ha raggiunto il periodo di astinenza dal gol più lungo da quando è tornata in Serie B. Neppure l'anno scorso, quando l'attacco azzurro andava più a singhiozzo, si era verificato un "digiuno" così prolungato di 4 giornate. Al massimo nel campionato passato si erano toccati i 289 minuti con 3 partite senza reti (Bari, Juve Stabia e Modena). Il problema, numeri alla mano, non è quello di una scarsa produzione offensiva perché la Carrarese in queste ultime 4 gare ha effettuato 60 tiri totali ed ha avuto sempre degli Expected Goals molto alti. Se una squadra ha "xG" alti ma pochi (in questo caso nessuno) gol segnati significa che ha sprecato molto o avuto sfortuna.

