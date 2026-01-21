Fiorello dà voce alla Sicilia ferita | Disastro senza precedenti anche a Giardini e Letojanni la mia terra chiede aiuto

Fiorello esprime solidarietà alla Sicilia colpita dal recente ciclone, evidenziando la gravità della situazione a Giardini e Letojanni. Con un intervento sincero e senza fronzoli, il conduttore di Radio2 si fa portavoce del dolore e dell’emergenza che attraversa la sua terra, invitando alla riflessione e alla solidarietà collettiva in un momento di grande difficoltà.

Nel corso della trasmissione La Pennicanza, lo showman apre il programma raccontando l’angoscia vissuta durante la notte. L'abbraccio pubblico alle comunità travolte dal ciclone lungo la costa orientale Un intervento sentito, senza filtri, carico di emozione e dolore. Fiorello apre la nuova puntata de La Pennicanza rompendo il consueto registro leggero del programma di Radio2 per dedicare un lungo momento di partecipazione e vicinanza alla Sicilia, colpita duramente dal ciclone che ha devastato la costa orientale. “Non possiamo non pensare alla mia amata Sicilia”, esordisce lo showman, spiegando di aver ricevuto durante la notte numerosi messaggi da amici e parenti che vivono nei territori colpiti.🔗 Leggi su Messinatoday.it

L'abbraccio di Fiorello alla Sicilia colpita dal ciclone: "A Letojanni e Giardini Naxos diversi ristoranti e attività non esistono più"Fiorello ha espresso solidarietà alla Sicilia colpita dal ciclone, sottolineando la gravità dei danni a Letojanni e Giardini Naxos, dove molte attività commerciali sono state distrutte.

