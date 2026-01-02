Codacons diffida l’Anas per il cantiere eterno sulla SP 166 in località Fonte di Roccaspide

Il Codacons ha diffidato l’Anas riguardo al prolungato cantiere sulla S.P. 166 in località Fonte di Roccaspide. Contestualmente, è stata presentata un’istanza di accesso agli atti del cantiere e inviata una nota al prefetto di Salerno, al fine di ottenere chiarimenti sulla situazione e monitorare l’andamento dei lavori. La richiesta mira a garantire trasparenza e rispetto delle tempistiche stabilite.

Presentata istanza di accesso per avere gli atti del cantiere e inviata nota anche al prefetto di Salerno. Codacons Salerno interviene per “ il cantiere eterno ” lungo la Strada Provinciale 166 in località Fonte-Fonte Rovitelle di Roccadaspide, dove in prossimità del ponte con doppia curva è presente da mesi un semaforo per un cantiere fermo, abbandonato, con limitazione del doppio senso di circolazione. “ Abbiamo ricevuto numerose lamentele da cittadini e utenti residenti nei comuni della Valle del Calore i quali segnalano un disservizio lungo una Strada Provinciale 166, già impervia”, afferma l’avvocato Pierluigi Morena dell’ufficio legale del Codacons. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Codacons diffida l’Anas per il cantiere eterno sulla S.P. 166 in località Fonte di Roccaspide Leggi anche: Roccadaspide, il Codacons diffida l'Anas per il cantiere sulla SP.166 Leggi anche: Il Codacons invia una diffida al comune di Salerno Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Roccadaspide, «cantiere eterno» sulla SP166 a Fonte: Codacons diffida Anas e denuncia l’isolamento della Valle del Calore - Fonte Rovitelle di Roccadaspide: semaforo da mesi, rallentamenti e isolamento dei comuni della Valle del Calore ... infocilento.it

